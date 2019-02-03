رياضة | الصفاقسي يتوج بالبطولة العربية للطائرة على حساب الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصفاقسي يتوج بالبطولة العربية للطائرة على حساب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج الصفاقسي التونسي بالبطولة العربية للكرة الطائرة للأندية سيدات على حساب النادي الأهلي، بعد أن فاز بنتيجة ٣/٠ . جاءت نتيجة الأشواط ٢٥/٢٣ ، ٢٥/٢٣ ، ٢٥/١٩. حضر المباراة وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، و العامري فاروق نائب رئيس الأهلي ومحمد الدماطي ومحمد الجارحي أعضاء مجلس الإدارة، بجانب خالد ناصف رئيس اتحاد الطائرة وهناء حمزة عضو مجلس ادارة اتحاد الطائرة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة وباقي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد. وكانت مصر قد استضافت البطولة في الفترة من ٢٧ يناير وحتى ٣ فبراير بمشاركة ٧ فرق وهي الأهلي والزمالك والصيد وسبورتنج والمحرق البحريني والصفاقسي التونسي.

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