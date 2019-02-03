رياضة | فيورنتينا يتعادل مع أودينيزي بالدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيورنتينا يتعادل مع أودينيزي بالدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تعادل فريق أودينيزي الإيطالي مع ضيفه فريق فيورنتينا بهدف لمثله، اليوم الاحد في الجولة 22 من بطولة الدوري الإيطالي.
وعلى ملعب الفريولي تقدم جينس ستريجير لارسين (56) لأودينيزي ثم تعادل فيورنتينا (65) بواسطة إديميلسون فيرنانديز.
وبهذا يحصل أودينيزي على أول نقطة بعد خسارتين متتاليتين، في الدوري ليرفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز الـ16.
من ناحيته فشل فيورنتينا في تحقيق الفوز الثاني تواليا وباتت له 31 نقطة في المرتبة التاسعة.
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