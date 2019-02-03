رياضة | منتخب مصر: أجيري قد يدفع بوجوه جديدة أمام النيجر (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب مصر: أجيري قد يدفع بوجوه جديدة أمام النيجر (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال إيهاب لهيطة مديرالمنتخب الوطني، إن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المكسيكي خافير أجيري، يدرس الدفع بوجوه جديدة أمام النيجر ضمن الجولة الأخيرة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وأكد لهيطة في فيديو نشره الاتحاد المصري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل "الفيس بوك"، أن أجيري لم يتخذ قرارا حتى الأن بشأن إراحة اللاعبين الأساسين، ولكنه يفكر بشدة في الدفع بعناصر جديدة في المباراة وإراحة بعض اللاعبين الأساسيين سواء المحترفين أو المحليين، على رأسها محمد صلاح نجم ليفربول الأنجليزي.

وأضاف "الجهاز الفني يتابع مباريات الدوري الممتاز للوقوف على اللاعبين التي ستنضم لقائمة الفريق، ليس فقط الدوري المصري، فبعض أعضاء من الجهاز الفني سافرا إلى الدول التي تضم لاعبين مصريين محترفين".

حرص أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ومحمد فضل مدير بطولة الأمم الإفريقية 2019 بالإضافة لوفد من الاتحاد الأفريقي "كاف" على زيارة نادي النصر وتفقد ملعب كرة القدم وغرف خلع الملابس والجيم الخاص بالنادي، وذلك لبحث إمكانية استضافة تدريبات أحد المنتخبات الأفريقية التي ستشارك في البطولة في مجموعة القاهرة.

ونال ملعب النصر وغرف خلع الملابس إعجاب الوفد الأفريقي ومسئولي الجبلاية، حيث من الممكن أن يستضيف نادي النصر أحد الفرق المشاركة في البطولة.

يذكر أن مصر تستضيف بطولة كأس الأمم الأفريقية في شهر يونيو المقبل.