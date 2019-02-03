رياضة | أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 3-2-2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 3-2-2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف نادي ريال مدريد مساء اليوم نظيره ألافيس ويحتضن ملعب “سانتياجو برنابيو” أحداث اللقاء، ويأتي ذلك ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة، بفارق 11 نقطة عن المتصدر برشلونة.

ويرصد لكم موقع " الخليج 365 الرياضي " أهم أخبار ريال مدريد اليوم

*راموس مهدد بعدم المشاركة ضد برشلونة

أكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، على أن مدافع نادي ريال مدريد سيرجيو راموس، مهدد بالإيقاف في بطولة الليجا قبل الكلاسيكو المنتظر ضد برشلونة في كأس الملك.

وأشارت الصحيفة الشهيرة عبر موقعها الألكتروني الرسمي، إلى أن الجهاز الفني لنادي ريال مدريد، كان يشعر بالراحة بعد التأكد من عدم إصابة راموس، ولكنه معرض في مباراة ديبورتيفو ألافيس للإيقاف والحرمان من اللعب ضد أتلتيكو مدريد في الديربي.

وذكرت أن اللاعب معرض للإيقاف بسبب الكروت الصفراء، ويفكر سانتياجو سولاري في إراحته خلال مواجهة ديبورتيفو ألافيس تجنباً لحصول على أي إنذار.

ويستعد نادي ريال مدريد لمواجهة ألافيس مساء اليوم على ملعب سانتياجو برنابيو.

*جاريث بيل عائد للثأر من برشلونة

نشر جاريث بيل لاعب ريال مدريد تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، يتذكر فيها أهدافه في مره البرسا قبل مباراة الكلاسيكو القادمة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ونشر جاريث بيل تغريدة تتضمن مجموعة من الصور لهدفه التاريخي في شباك برشلونة خلال نهائي كأس ملك إسبانيا عام 2014، وعلق عليها “لنذهب مرة أخرى”.

وعلقت صحيفة آس على هذه التغريدة بأن جاريث بيل رفع سقف طموحاته وأعلن التحدي ضد برشلونة، كما يريد تذكر الجماهير الكاتالونية بالهدف الرائع الذي سجله في نهائي الكأس بعد تخطي مارك بارترا بطريقة عجيبة.

وعاد جاريث بيل من الإصابة التي كان يعاني منها في الأسابيع الماضية، لكنه لم يشارك أساسياً في آخر مباراتين ودخل كبديل في الشوط الثاني.

*رونالدو يقنع إدارة فريقه بالتعاقد مع لاعب مدريد

طالب رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، مسئولو النادي ، بسرعة التوصل لاتفاق مع زميله السابق بالريال، لضمه لصفوف الفريق في الميركاتو الشتوي.

ويسعى فريق يوفنتوس إلى التعاقد مع البرازيلي مارسيلو الظهير الأيسر لفريق ريال مدريد.

وحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية فأن يوفنتوس مستعد لدفع 45 مليون يورو مع دفع راتب سنوي لمارسيلو قدره 12 مليون يورو.

يأتي ذلك في الوقت الذي ترغب إدارة يوفنتوس بيع اللاعب البرازيلي أليكس ساندرو، وذلك من أجل ضم مارسيلو.

*ثلاثة لاعبين مهددين بالغياب أمام اتلتيكو مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأنه من المحتمل أن يفقد ريال مدريد 3 من لاعبيه أثناء مواجهة أتلتيكو مدريد يوم السبت المقبل في إطار مباريات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الإسباني.

وأفاد موقع "البرنابيو ديجيتال"، بأن سيرجيو راموس ولوكا مودريتش وناتشو هيرنانديز مهددون بالغياب عن ديربي مدريد بسبب البطاقات الصفراء.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن سانتياجو سولاري المدير الفني للفريق قد لا يخاطر براموس وناتشو في مباراة ألافيس اليوم.