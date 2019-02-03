رياضة | جاتوزو يعلن تشكيلة ميلان لمواجهة روما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جاتوزو يعلن تشكيلة ميلان لمواجهة روما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن جاتوزو المدير الفني لفريق ميلان الإيطالي تشكيلة فريقه الاساسية لمواجهة روما مساء اليوم في الجولة 22 من بطولة الدوري الإيطالي. جاءت تشكيلة ميلان الرسمية كالتالي: حراسة المرمي: دوناروما خط الدفاع: كالابريا، موساشيو، رومانيولي، رودريجيز خط الوسط: كيسي، باكايوكو، كالهانغولو خط الهجوم: باكيتا، بياتيك، سوسو



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