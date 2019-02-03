رياضة | أهداف مباراة - مانشستر سيتي 3 × 1 أرسنال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - مانشستر سيتي 3 × 1 أرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قلص مانشستر سيتي الفارق مع المتصدر ليفربول إلى نقطتين مؤقتا، بفوزه المهم على ضيفه أرسنال 3-1 مساء الأحد على ملعب الاتحاد، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ولعب سيرجيو أجويرو دور البطولة بإحراز أهداف سيتي الثلاثة في الدقائق 1 و44 و61، فيما سجل لوران كوسيلني هدف أرسنال في الدقيقة 11.
ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 59 نقطة واستعاد المركز الثاني من أرسنال، بفارق نقطتين وراء ليفربول الذي يلعب مساء الإثنين بضيافة وست هام يونايتد في ختام المرحلة.
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