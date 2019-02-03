اونلاين | مشاهدة مباراة ميلان وروما بث مباشر| مباراة روما وميلان في قمة الدوري الإيطالي (بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة ميلان وروما بث مباشر| مباراة روما وميلان في قمة الدوري الإيطالي (بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستقبل فريق روما نظيره ميلان على ملعب الأوليمبيكو، بعد قليل، في منافسات الجولة الـ 22 من بطولة الدوري الإيطالي. ويحتل ميلان المركز الرابع بجدول ترتيب الكالتشيو برصيد 35 نقطة، فيما يأتي روما خامسًا برصيد 34 نقطة.

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