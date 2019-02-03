اونلاين | رابط REAL MADRID بث مباشر مباراة ريال مدريد وألافيس فى الدوري الإسباني اليوم 3 ــ 2 ــ 2019

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تقدم بوابة الخليج 365 الإليكترونية خدمة البث المباشر للمبارة القوية والمرتقبة التي تجمع كلاً من ريال مدريد ضد نظيره ريال بيتيتس ، في اللقاء الذي سيقام علي ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل النادي الملكي ، في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم "لا ليجا" .
بث مباشر مباراة ريال مدريد وألافيس فى الدوري الإسباني اليوم 3 ــ 2 ــ 2019
ويدخل ريال مدريد اللقاء بمعنويات مرتفعة للغاية بعدما حقق الفوز خلال ال5 مباريات الأخيرة بالدوري علي التوالي للمرة الأولي خلال الموسم الحالي ، إضافة ً إلي تحقيق فوزاً عريضاً علي نظيره الكتالوني جيرونا بسباعية مقابل ثلاث أهداف في إطار ربع نهائي كأس ملك إسبانيا ، ليأمل الفريق في مواصلة نغمة الإنتصار والإقتراب رويداً رويداً من العودة للمنافسة علي البطولة وإعتلاء قمة الترتيب علي حساب برشلونة المتصدر واتلتيكو مدريد الوصيف .
فيما يأمل فريق ألافيس في إيقاف قطار الميرنجي وتحقيق أي نتيجة إيجابية تدفعه للأمام بجدول ترتيب الليجا ، وإعطائه مزيداً من الثقة خلال باقي منافسات البطولة .
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