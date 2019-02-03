اونلاين | رابط كورة لايف | مشاهدة مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس بث مباشر اليوم 3-2-2019 بطولة الدوري الإسباني كورة اون لاين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط كورة لايف | مشاهدة مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس بث مباشر اليوم 3-2-2019 بطولة الدوري الإسباني كورة اون لاين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار محبي الكرة الإسبانية، إلى متابعة مباراة ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس، والتي ستقام على ملعب سانتياجو برنابيو مساء اليوم الأحد، في إطار فعاليات الجولة الـ 22 من منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، ويستهدف الفريق الملكي في هذه اللقاء إلى تحقيق الإنتصار والمحافظة على مركزه وملاحقة المتصدر.

وكان ريال مدريد بدأ مشواره في الدوري الإسباني بطريقة سيئة، وكان يقدم نتائج سلبية خلال الدور الأول من الموسم، لكنه عاد من جديد وصحح مساره، وأصبح يؤدي جيداً في الليجا، ويحتل الأبيض الملكي المركز الثالث على لائحة ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة جمعها من 12 فوز وثلاث تعادلات، وخسر في 6 مباريات من أصل 21 مباراة.

ويمر الملكي بفترة رائعة، حيث استطاع الفريق التأهل إلى نصف نهائي كأس الملك، بعد تغلبه على جيرونا العنيد بسباعية مقابل ثلاثة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، كما أوقعته قرعة نصف النهائي من البطولة، أمام غريمه التقليدي برشلونة التي ستقام يوم الأربعاء المقبل.

أما ديبورتيفو ألافيس، سوف يدخل اللقاء ضد ريال مدريد اليوم، وهو يقدم موسم جيد في الليجا، لكنه خسر في الجولة الماضية على يد رايو فاليكانو بهدف دون رد، حيث يحتل ألافيس المركز السادس برصيد 32 نقطة، حقق الفريق الفوز تسع لقاءات، وخسر في 7 وانتهت خمس مواجهات بالتعادل، وكان ألافيس انتصر على الملكي بهدف نظيف في ذهاب الدور الأول من الدوري الإسباني، ويطمح إلى الخروج بنتيجة إيجابية من معقل السانتياجو برنابيو.

وتنطلق مشاهدة مباراة ريال مدريد و ديبورتيفو ألافيس بث مباشر اليوم في تمام الساعة الحادي عشرة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر وفلسطين والأردن ولبنان وسوريا، وسيتم إذاعتها عبر شبكة قنوات بي ان سبورت HD3 وقد أسندت إدارة القناة التعليق على أحداثها المعلق نوفل باشي.