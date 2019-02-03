اونلاين | مباراة ميلان وروما بث مباشر| مباراة روما وميلان اليوم الأحد 3 فبراير 2019 كول كورة HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباراة ميلان وروما بث مباشر| مباراة روما وميلان اليوم الأحد 3 فبراير 2019 كول كورة HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم "الخليج 365" خدمة البث المباشر، في إطار الخدمات التي تقدمها لمتابعي وعشاق كرة القدم لمشاهدة مباراة روما أمام نظيره ميلان في قمة مباريات الجولة الـ22 للدوري الإيطالي. ويمكن مشاهدة المباراة، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، على ملعب "الأولمبيكو"، على قنوات "بي إن سبورت". ويحتل روما المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 34 نقطة، خلف ميلان صاحب المركز الرابع بفارق نقطة واحدة.

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