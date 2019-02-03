شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الطبي للأبيض يؤكد سلامة جمعة وإمكانية مشاركته أمام النجوم والان مع التفاصيل

الخليج 365- أكد الجهاز الطبي لعبد الله جمعة، الظهير الأيسر لنادي الزمالك، أنه لا توجد مشكلة في قدمه، بعد تعرضه لكدمة خلال أحداث الشوط الأول من مباراة جورماهيا الكيني في بطولة الكونفدرالية، اليوم الأحد.

فقد أكد الجهاز الطبي للأبيض، على أن جمعة لا يواجه أية مشكلات طبية عقب كدمته، على الرغم من شعوره ببعض الآلام خلال اللقاء وبعده، وأضاف أنها لن تعوق عبد الله جمعة عن المشاركة في مباراة النجوم المقبلة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

يذكر أن الزمالك قد خسر على يد جورماهيا الكيني، اليوم الأحد، على ملعب الأخير، في مستهل مشوار الفريقين بدور المجموعات في الكونفدرالية.

ويواجه الزمالك نظيره النجوم، يوم السبت المقبل، على ملعب بتروسبورت، في إطار الدوري المصري.