شكرا لقرائتكم خبر عن أحد يهزم الاتفاق بهدفين في الدوري السعودي والان مع التفاصيل

الخليج 365- فاز نادي أحد، بهدفين مقابل هدف على الإتفاق، في لقاء أقيم اليوم الأحد ضمن منافسات الأسبوع الـ 18 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين

أحرز اللاعب محمد فوزير الهدف الأول لأحد في الدقيقة الـ 20، وأحرز كارل مجاني الهدف الثاني في الدقيقة 45 من المباراة، وأحرز العكايشي الهدف الوحيد للاتفاق في الدقيقة الـ 51.

وصل رصيد أحد للنقطة 9 في المركز الأخير بينما توقف رصيد الاتفاق عند 26 نقطة في المركز 7 .