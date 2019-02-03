شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو وردة يشارك في فوز أتروميتوس المثير على لاريسا والان مع التفاصيل
نجح فريق أتروميتوس اليوناني، المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري عمرو وردة، في تحقيق فوز صعب على نظيره نظيره لاريسا في بطولة الدوري الممتاز.
وأقيمت المباراة بين فريقي أتروميتوس ولاريسا، مساء اليوم السبت، ضمن فعاليات الجولة التاسعة عشر من الدوري اليوناني الممتاز، وانتهت بفوز أتروميتوس بهدف نظيف.
وشارك عمرو وردة في المباراة بشكل أساسي، وخرج في الدقيقة 85 من أحداث الشوط الثاني.
وسجل جيورجس مانوسوس اللاعب البديل الذي شارك بدلًا من وردة، هدف فوز أتروميتوس بالنقاط الثلاثة قبل دقيقة من نهاية المباراة.
بهذه النتيجة ارتفع رصيد أتروميتوس إلى النقطة 33 في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري اليوناني، وتوقف رصيد لاريسا عند 22 نقطة في المركز الحادي عشر.
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