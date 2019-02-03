شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثي الأهلي المتعافون يشاركون في مران الفريق اليوم استعدادًا لإنبي والان مع التفاصيل

الخليج 365- عاد كلًا من علي لطفي، وحمدي فتحي، وإسلام محارب، لاعبو الأهلي المصري، إلى تدريبات الأحمر، اليوم الأحد، بعد غيابهم أمس أمام سيمبا التنزاني، التي فاز فيها المارد الأحمر بخماسية نظيفة، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وتأتي مشاركة الثلاثي في مران الفريق بعد تعافيهم من إصاباتٍ مختلفة لحقت بهم، فقد تعافى لطفي من إصابة في الكتف، وتعافى حمدي فتحي من إجهاد في العضلة الأمامية، بينما عاد محارب بعد شد في العضلة الخلفية.

وتتواصل لعنة الإصابات، فقد أدى الثلاثي المصاب، وليد أزارو وياسر إبراهيم وأحمد فتحي، تدريبات تأهيلية، على هامش مران الفريق اليوم.

يذكر أن الأهلي قد عانى منذ فترةٍ بعدد من الغيابات التي أثرت على اكتمال هيئة الفريق، ويستعد المارد الأحمر لمواجهة فريق إنبي، بعد غد الثلاثاء، على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الأسبوع الـ 13 للدوري المصري الممتاز، ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 33 نقطة بعد المتصدرين الزمالك وبيراميدز.