شكرا لقرائتكم خبر عن الصفاقسي يهزم النجم الساحلي بهدف في الكونفدرالية والان مع التفاصيل

الخليج 365- نجح الصفاقسي في تحقيق فوز ثمين على مضيفه النجم الساحلي بهدف نظيف ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وفي الدقيقة 9 جاء هدف اللقاء الوحيد للصفاقسي عن طريق أيمن الحرزي.

وأهدر النجم الساحلي ركلة جزاء حيث فشل الشيخاوي في تحويلها إلى هدف التعادل، بعد أن تصدى لها الحارس أيمن دحمان في الدقيقة 53.

حقق الصفاقسي أول 3 نقاط في المجموعة بينما النجم بدون نقاط.