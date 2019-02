شكرا لقرائتكم خبر عن اسطورة مانشستر يونايتد يكشف عن أفضل لاعب واجهه خلال مسيرته والان مع التفاصيل

الخليج 365 - أشاد مايكل كاريك أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، بمجموعة من لاعبي نادي برشلونة الإسباني، حيث لم يعد البعض منهم يلعب في صفوف النادي الكتالوني.

وفي مقابلة حصرية مع مجلة "Four Four Two" البريطانية، أجاب لاعب خط وسط اليونايتد السابق، على سؤالين محددين حول من هو أفضل لاعب لعب معه ومن هو أفضل لاعب لعب ضده.

وقال كاريك: أفضل لاعب لعبت معه هو بول سكولز، لقد لعبت مع بعض اللاعبين المذهلين مثل كريستيانو رونالدو، الذي يعتبر واحدًا من أفضل اللاعبين في كل العصور، لذا من الجنون عدم ذكر ذلك، لكنني أفضل "سكولز".

وأضاف: كنت أحب اللعب معه، أعتقدت أنه من السهل أن أتمكن من اللعب بشكل جيد بجانبه والتحكم في المباريات، لقد كان جيدًا جدًا وبدأ أن كل شيء كان سهلًا جدًا بالنسبة له، تجمعنا أساليبنا معًا بشكل جيد.

ومن ناحية أخرى أجاب على السؤال الثاني، حول من هو أفضل لاعب ما لعبت ضده ربما على الأرجح من برشلونة، ميسي، تشافي، إنييستا، بوسكيتس، من هذا الرباعي، كان كلارينس سيدورف شيء آخر عندما لعب اليونايتد ضد ميلان في عام 2007، ولكن أعتقد أنني سأضطر لأختيار ليو ميسي.