شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة - مانشستر سيتي 3 × 1 آرسنال (فيديو) والان مع التفاصيل

فاز مانشستر سيتي على ضيفه أرسنال 3-1 مساء الأحد على ملعب "الاتحاد"، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل سيرجيو أجويرو أهداف سيتي الثلاثة في الدقائق 1 و44 و61، فيما سجل لوران كوسيلني هدف أرسنال في الدقيقة 11. ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 59 نقطة واستعاد المركز الثاني من أرسنال، بفارق نقطتين وراء ليفربول الذي يلعب مساء الإثنين بضيافة وست هام يونايتد في ختام المرحلة.

الخليج 365-

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