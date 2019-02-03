شكرا لقرائتكم خبر عن أجويرو يقلل الفارق بينه وبين متصدر البريميرليج "صلاح" إلى 3 أهداف والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلنت شبكة أوبتا للإحصائيات، أن الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، قد سجّل أسرع هدفين في البريميرليج هذا الموسم.

فقد سجل أجويرو هدف مانشستر سيتي في الثانية 46 أمام آرسنال في المباراة المقامة بينهما حاليًا، أما الآخر سجله في الثانية 24 ثانية أمام نيوكاسل.

كان هدف الأرجنتيني أمام أرسنال الأول في المباراة أثناء الدقيقة الأولى من أحداثها، ليسجل لوران كوتشليني لاعب الأرسنال، هدف التعادل في الدقيقة 11 من عمر اللقاء.

ليتقدم بعدها سيتي بتسجيل الهدف الثاني في مرمى أرسنال في مباراتهما الحالية، على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ 25 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

قبل أن يعود أجويرو ويحرز هدف السيتي الثاني في الدقيقة الأخيرة من أحداث شوط المباراة الأول ليرفع رصيد أهدافه إلى 13 هدفًا، ويقلص بهذه الأهداف الفارق مع متصدر ترتيب الهدافين الجناح المصري محمد صلاح إلى 3 أهداف فقط، بعد تسجيله لرقمين شخصيين له مع السيتي في بطولة الدوري هذا الموسم.