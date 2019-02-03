شكرا لقرائتكم خبر عن رحيم سترلينج يدخل تاريخ الدوري الأنجليزي من بوابة أرسنال والان مع التفاصيل

الخليج 365- نجح رحيم سترلينج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي من دخول تاريخ الدوري الأنجليزي الممتاز وذلك خلال المباراة التي جمعت فريقه اليوم الأحد أمام أرسنال لحساب مباريات الجولة الخامسة والعشرين.

ونشر الحساب الرسمي لشبكة أوبتا الخاصة بالإحصائيات على موقع التواصل الإجتماعي تويتر تغريدة أكد خلالها أن سترلينج أصبح سابع أصغر لاعب يساهم في تسجيل 100 هدف على مدار تاريخ مباريات الدوري الأنجليزي.

ونجح سترلينج في أن يحقق هذا الرقم المميز وهو بعمر السابع والعشرين و57 يوماً بعد أن نجح في صناعة هدف فريقه الثاني والذي سجله الارجنتيني كون اجويرو ليصبح إجمالي ما شارك به سترلينج من أهداف 100 هدف بتسجيله 59 وصناعته ل41 هدفاً.