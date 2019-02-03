شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يسعى لعودة الانتصارات أمام وست هام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بحثا عن عودة الانتصارات والحفاظ على الفارق بينه وبين مانشستر سيتى، يأمل ليفربول للعودة من جديد لحصد الثلاث نقاط، وذلك عندما يحل ضيفا على وست هام يونايتد، اليوم الاثنين، عند العاشرة مساء، وذلك على ملعب لندن الأوليمبى، ضمن منافسات الجولة الـ25 لبطولة الدورى الإنجليزى الممتاز.

يدخل ليفربول المباراة برصيد 61 نقطة، فى المركز الأول، وبفارق 4 نقاط عن توتنهام هوتسبير، صاحب المركز الثانى، وبفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتى صاحب المركز الثالث الذى كان والجريدة ماثلة للطبع يخوض مباراته مع أرسنال، وهو ما يجعل ليفربول يقاتل من أجل حصد الثلاث نقاط ، ويأمل محمد صلاح فى زيادة غلته من الأهداف للحفاظ على صدارة هدافى الدورى الإنجليزى.