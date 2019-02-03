شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحسم تجديد عقد كهربا بعد العودة من كينيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يعقد مجلس إدارة نادى الزمالك جلسة مع محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الكروى الأول، عقب عودة الفريق من كينيا خلال الساعات القليلة المقبلة لحسم مصير تجديد عقده بشكل رسمى وغلق هذه الصفحة نهائيا، بعد ترحيب اللاعب بالتجديد.

وكلف مجلس الإدارة أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، بالاجتماع مع اللاعب والتوصل معه لاتفاق نهائى حول طلباته المالية، وطالب رئيس النادى بحسم ملف التجديد لكهربا فى أقرب وقت حتى يتسنى للاعب التركيز من الفريق وعدم الانشغال بأمر التجديد حتى لا يؤثر ذلك على مستواه، خصوصا بعدما استعاد كهربا بريقه بتألقه مع الفريق الفترة الماضية.

وعلمت «المصرى اليوم» أن كهربا سبق أن عقد جلسة مع أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة، أبلغه خلالها بطلباته المالية وأخطره بأنه لا يمانع فى تجديد عقده شريطة تقديره ماليا، وأكد له أنه يثق فى مجلس الإدارة وتحديدا رئيس النادى الذى وعده بالموافقة على طلباته وتعديل قيمة عقده ماليا.

من جانبه، أكد أمير مرتضى منصور أنه سبق أن اجتمع بكهربا واتفقا على الخطوط العريضة وأن ملف تجديد عقده كاد أن يحسم خلال الأيام القليلة الماضية لولا ضغط المباريات بين الدورى والبطولة الأفريقية، مؤكدا أنه لا توجد أى أزمة مع كهربا ولا فى تجديد عقده، وأن الأمر مسألة وقت وسوف يتم الإعلان رسميا عن التجديد للاعب، خصوصا أن إدارة الكرة والجهاز الفنى متمسكون بجميع اللاعبين ويرغبون فى استمرارهم مع الفريق.

ولفت المشرف على الكرة إلى أن كهربا من الأعمدة الأساسية وأن رئيس النادى هو الذى أصر على عودته فى بداية الموسم ورفض جميع العروض الخاصة باحترافه لمساعدة اللاعب على استعادة مستواه والتألق مع الفريق حتى يتمكن من العودة للمنتخب وهو ما حدث بالفعل بعد تألق كهربا، وقال: مجلس الإدارة ورئيس النادى يضعان مصلحة اللاعب فوق أى اعتبار ووجه بضرورة حسم الأمر للإبقاء على كهربا مع الفريق.

وشدد أمير مرتضى على أن دوره هو إنهاء كل المشاكل والأزمات الإدارية للاعبين والجهاز الفنى لإبعادهم عن أى أمور أو مؤثرات خارجية حتى يتسنى لهم التركيز مع الفريق ومواصلة الانتصارات والقتال فى الملعب من أجل استعادة البطولات والألقاب والذى لم يتحقق إلا باستمرار الهدوء الفنى والإدارى الذى يحققه رئيس النادى وإدارة الكرة للاعبين والجهاز الفنى.

من جهة ثانية، قرر السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق الكروى الأول، بدء الاستعدادات لمواجهة النجوم فى نيروبى مقر إقامة البعثة، حيث يؤدى الفريق مرانه، اليوم الإثنين، على أرض ملعب «أوتيليه»، أحد الملاعب الفرعية المجاورة لفندق الإقامة فى نيروبى، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة النجوم فى الدورى والمقررة، السبت المقبل.

يأتى هذا فيما تعود البعثة إلى القاهرة فى الثامنة صباح غد الثلاثاء بعد انتهاء الفريق من مواجهة جورماهيا الكينى فى أولى مباريات دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية، وكانت ظروف حجز الطيران على خطوط مصر للطيران قد تسببت فى تأخير عودة البعثة لصباح الغد بدلًا من الأحد.

من جانبه، وجه هانى زادة، عضو المجلس، رئيس البعثة، شكره لرئيس النادى على تكليفه برئاسة بعثات الفريق فى دور المجموعات الأفريقى، وأثنى رئيس البعثة على دور السفارة المصرية والسفير خالد الأبيض ونائبته نيللى العربى، وتذليلهم لكل العقبات أمام بعثة الأبيض، فيما تلبى البعثة دعوة السفارة على العشاء، مساء اليوم الإثنين، بعد تأجيلها من الأحد بسبب استشفاء اللاعبين بعد المباراة.