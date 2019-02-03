شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف: الزمالك قادر على تحقيق 15 نقطة والتأهل لدور الـ 8 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب



أكد أسماعيل يوسف، عضو مجلس ادارة الزمالك، والقائم بمهام أمين الصندوق، بأن تم أغلاق ملف مباراة جورماهيا الكينى بعد انتهاء اللقاء، وأن الخسارة لن تمنع الفارس الأبيض من التأهل إلى دور ال 8 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية .

وأشار تيجانا بأن، لديه ثقة كاملة في تأهل الزمالك وتخطى دور المجموعات، والفريق قادر على أن يحصد 15 نقطة والفوز في المباريات الخمسة المتبقية له بالمجموعة .

وكشف عضو مجلس ادارة الزمالك، بانه حرص على الحديث مع اللاعبين فور انتهاء اللقاء مباشرة، للتأكيد لهم على ثقة الادارة في قدراتهم وامكانيتهم على التعويض خلال المواجهات المتبقية بالمجموعة، مشيرا بانه طلب منهم أغلاق ملف اللقاء، وانه على ثقه أنهم رجاله وعلي قدر تحمل المسئولية