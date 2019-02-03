هازارد يكشف خطة تشيلسي لمواجهة سيتي: سندافع.. ثم نسجل

تحدث البلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي عن استعدادات فريق العاصمة الإنجليزية لمواجهة مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح تشيلسي في تجاوز هزة محلية عنيفة، حيث اكتسح هادرسفيلد تاون بخماسية نظيفة، بعد أيام من سقوطه أمام بورنموث برباعية نظيفة.

ونجح تشيلسي في إلحاق الهزيمة الأولى بفريق مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز في الثامن من ديسمبر الماضي، حيث تغلب بهدفين نظيفين على حامل اللقب الذي لم يكن قد تذوق طعم الهزيمة في 21 مباراة متتالية في ذلك الوقت.

وقال هازارد في تصريحات لتليفزيون تشيلسي: "ستكون مباراة مختلفة عن تلك التي لعبناها قبل شهرين أو ثلاثة" وأكمل: "أعتقد انهم سيمتلكون الكرة، سيتي لديه نوعية اللاعبين الذين يجيدون اللعب الجماعي".

وأكمل الجناح البلجيكي: "سندافع جيدًا، ثم نسجل هدفًا أو هدفين" وأضاف هازارد: "نحتاج للتركيز، هذا الشهر سيكون صعبًا، لكننا تشيلسي، نستطيع أن نهزم أي فريق إذا أردنا ذلك".

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب بريميرليج، برصيد 50 نقطة، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 56 نقطة، قبل مواجهة آرسنال في الجولة الخامسة والعشرين.