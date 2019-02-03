ملخص وأهداف مباراة ليستر سيتي ضد مان يونايتد فى الدورى الإنجليزى

شهدت أهداف مباراة ليستر سيتي ضد مان يونايتد تحقيق فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، فوزا صعبا اليوم الأحد على حساب مضيفه ليستر سيتي 1-0 ، فى اللقاء الذى جمع الفريقين على ملعب "كينج باور"، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة ليستر سيتي ضد مان يونايتد

أهداف مباراة ليستر سيتي ضد مان يونايتد جاءت بعد 9 دقائق من بداية المباراة، بعد خطأ دفاعي من اصحاب الأرض، استغله النجم الفرنسي بول بوجبا الذى قدم تمريرة رائعة لزميله راشفورد ليسجل هدف فريقه الأول.

بعد مباراة ليستر سيتي ضد مان يونايتد يعود مانشستر يونايتد إلى سكة الانتصارات مجددا بعد التعادل فى المباراة الماضية ضد بيرنلي 2-2 ، ليرتقى الفريق إلى المركز الخامس برصيد 48 نقطة، بفارق نقطة عن أرسنال السادس الذى سيلعب اليوم أمام مانشستر سيتي، بينما توقف رصيد ليستر عند 32 نقطة فى المركز الـ11 .