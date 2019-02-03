شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ألوان لقلائد فرز «المنقيات» قبل دخول مهرجان الملك عبد العزيز للإبل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

حددت إدارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، آلية فرز المنقيات المشاركة في الفعاليات؛ محددة ثلاثة ألوان لهذه العملية هي: «الأخضر والأحمر والأصفر»، حيث تهدف الآلية إلى فرز الإبل المشاركة وتوزيعها في مجموعات قبل انتقالها للمهرجان.

وأتاحت إدارة المهرجان الحرية لمالك الإبل المشاركة في عملية فرز إبله وفقا للآلية المحددة، ليقوم بوضع القلائد المناسبة لكل منقية.

وتنقسم المنقيات إلى أربع فئات: الأولى فئة 100، وتم تحديد لها ثلاثة ألوان لقلائد الفرز وهي «الأخضر والأحمر والأصفر»، أما الفئات الثلاث البقية وهي«»50 و30 و20 إنتاج«، فتمّ اختيار لونين لها فقط للفرز هما» الأخضر والأصفر"، ووفرت إدارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل للرعاة أعدادا كافية من القلائد بمختلف ألوانها لاستبدال التالف منها بحسب الحاجة لذلك.

وأتاحت إدارة المهرجان فترة تسجيل إضافية انتهت يوم الخميس الماضي، وذلك بمبالغ متفاوتة بحسب الفئات المشاركة؛ إذ حددت 100 ألف ريال لفئة 100، و50 ألف ريال لفئة 50، و30 ألف ريال لفئة 30، كما حددت 20 ألف ريال لكل من فئة 20 إنتاج، وفئة الفحل وإنتاجه، وأخيرا 10 آلاف ريال لفئة الفردي.

وبدأت اللجان التحكيمية استقبال، اليوم (الأحد)، فئة الفحل وإنتاجه لون الشعل، على أن يتم تحكيمها الثلاثاء المقبل موعد انطلاق المهرجان الرسمي في الصياهد الجنوبية شمال شرقي العاصمة الرياض.