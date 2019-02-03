شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية السعودية تنتخب رئيسها الجديد.. غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة) تعقد اللجنة الأولمبية العربية السعودية عند الواحدة من ظهر غدٍ (الأثنين)، جمعيتها العمومية غير العادية لانتخاب رئيس مجلس الإدارة للفترة المتبقية من الدورة الحالية 2017-2020م. ومن المُقرر أن تُعقد الجمعية العمومية في قاعة الاجتماعات الكبرى في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض.



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