شكرا لقرائتكم خبر عن 44 عرضا تنافسيا في ثالث مواسم مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

يستضيف ميدان الملك عبدالعزيز بالصياهد الجنوبية للدهناء 44 عرضا للمنافسة بين فئات الإبل المشاركة في جائزة الملك عبدالعزيز للإبل في نسختها الثالثة، فيما حدد نادي الإبل ستة ألوان للمزاين التي تقام في الفترة من 30 جمادى الأولى وحتى 13 رجب 1440هـ الموافق 5 فبراير وحتى 20 مارس 2019م.

وانتهت اللجان المنظمة إلى تحديد ألوان (الشعل والمجاهيم والشقح والوضح) والصفر والحمر لمنافسات هذا العام، وذلك حسب عروض الفئات المشاركة، حيث تبدأ المنافسات بعرض الفحل وإنتاجه في 6 عروض، ثم 6 عروض لفئة الفردي - دق، يليها 6 عروض لفئة الفردي - جل.

وتشتعل المنافسة في فئة الـ20 إنتاج طوال 6 عروض، بينما تقام 3 عروض تنافسية لفئة جمل بلون المجاهيم، و3 عروض لفئة جمل الشعل، وجمل الوضح 3 عروض، وجمل الشقح عرضين، وجمل الحمر عرضين، وجمل الصفر 3 عروض.

واستحدث نادي الإبل منافسة لفئة الأصايل التي ستقدم 4 عروض لمنافساتها، وذلك حسب فئة أصايل جمل 25 في عرضين للمحليات والمهجنات، وفئة أصايل - دق محليات ومهجنات وحرائر، وفئة أصايل جل محليات ومهجنات وحرائر.

وشهدت النسخة الثالثة من المهرجان تطوير آليات الدخول حيث يسمح دخول الإبل قبل العرض بـ 48 ساعة، وذلك عبر ثلاث بوابات تخدم الملاك من ثلاث جهات مختلفة على حسب تقسيم مخيماتهم، كما حددت فترات لإدخال الإبل الأولى من الـ 8.00 صباحًا إلى 10.00 صباحًا، والثانية من الـ 10.30 إلى 11.00 صباحًا، والفترة الثالثة من بعد الـ 11.00 صباحًا، وفيها يمنع الدخول نهائيا.