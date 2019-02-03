عمرو وردة لاعب اتروميتوس اليوناني كتب- أحمد البادي: حقق اتروميتوس فوزًا مهمًا على نظيره لاريسا بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم اليوم، في إطار الجولة الـ19 من الدوري اليوناني. سجل جيورجوس مانوس هدف أتروميتوس في الدقيقة 89 قبل نهاية اللقاء. وشهدت المباراة مشاركة عمرو وردة مع فريقه اتروميتوس مع بداية اللقاء ليشارك مع فريقه في تحقيق الفوز. بهذه النتيجة يحتل اتروميتوس المركز الرابع في ترتيب الدوري اليوناني برصيد 33 نقطة، فيما يحتل لاريسا المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة. شاهد الفيديو:

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. بمشاركة عمرو وردة اتروميتوس يفوز على لاريسا في الدوري اليوناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.