شباب المقاصة يقهر الزمالك برباعية بمشاركة 3 نجوم

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حقق فريق شباب المقاصة مواليد 97 ، فوزا كبيرا على الزمالك بنتيجة 4 – 1 ، خلال المباراة التى أقيمت بينهما عصر اليوم الأحد ، على ملعب القلعة البيضاء.
سجل أهداف المقاصة كل من محمد صغيري ، و أحمد حسن “هدفين” وجابرجابر .
واستطاع لاعبو المقاصة ، تقديم مباراة جيدة على مدار شوطى اللقاء ، والاستحواذ على المباراة ، وتسجيل 4 أهداف وإهدار العديد من الفرصة السهلة .
وبهذا الفوز نجح الفريق فى رفع رصيده
وأشاد علي عاشور المدير الفنى لفريق شباب المقاصة ، بأداء اللاعبين والاستحواذ على مجريات اللقاء ، والتفوق على الزمالك الذى شارك معه ثلاثي الفريق الأول محمد إبراهيم وأيمن حفنى وأحمد مدبولي .
وأوضح عاشور ، أن فريقه أهدر العديد من الفرصة السهلة التى كانت كفيلة بمضاعفة نتيجة اللقاء.
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