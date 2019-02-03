عمر الوحش لاعب المقاصةكتب: محمد اللاهوني
انتظم عمر الوحش ، المنضم لصفوف المقاصة ، خلال الانتقالات الشتوية الماضية ، قادمًا من صفوف الإسماعيلي ، فى التدريبات الجماعية للفريق التى أقيمتعلى الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوى ، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي ، الخميس المقبل ، على ستاد
ووضع الجهاز الفنى للمقاصة ، برنامجا تأهيليا للاعب عمر الوحش ، لتجهيزه لمباريات الدورى المقبلة ، بداية من مباراة الإسماعيلي .
كانت هذه تفاصيل خبر عمر الوحش ينتظم بتدريبات مصر المقاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.