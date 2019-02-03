طلائع الجيش يتعادل مع سموحة في الدوري الممتاز

كتب - عادل أبو الفضل:

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة طلائع الجيش وسموحة، والتي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد جهاز الرياضة العسكرى في إطار مباريات الاسبوع 21 من الدوري الممتاز.

ساد الحذر أحداث المباراة مع رغبة كل فريق في تجنب الهزيمة، حتى انتهت المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد فريق طلائع الجيش إلى 25 نقطة في المركز السابع،

بينما يصل فريق سموحة إلى النقطة 25 في المركز التاسع.

يذكر أن فريق سموحة بعيد عن الانتصارات منذ نوفمبر الماضي حيث لم يتمكن من تحقيق أي انتصار في 10 مباريات محققًا الفوز في 4 مباريات فقط بالدوري حتى الآن.