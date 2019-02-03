سولشاير يشيد بأداء لاعبيه بعد الفوز على ليستر سيتي

كتب: محمد معتز صلاح الدين

أشاد النرويجي أولي سولشاير مدرب مانشستر يونايند بلاعبي فريقه بعد فوز على ليستر سيتي، بهدف نظيفـ، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "كينج باور" في إطار الجولة الـ25 الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سولشاير في تصريحات عقب

المباراة " ليستر سيتي كان فريقا خطيرا، لكن ديفيد دي خيا قام بالعديد من التصديات الخيالية".

وأضاف " اللاعبون ضحوا بكل شيء لديهم وهم يعرفون أنهم قادرون على تقديم

أكثر من ذلك، استحقينا الثلاث نقاط، دي خيا كان متألقا ويقرأ المباراة جيدًا"

وعن أداء سانشيز، قال " قدم أداء جيدا على المستوى الدفاعي".

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 48 نقطة في المركز الخامس بشكل مؤقت ، بينما توقف رصيد ليستر سيتي عند 32 نقطة في المركز الحادي عشر.