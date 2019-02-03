سولشاير يشيد بأداء لاعبيه بعد الفوز على ليستر سيتي

أشاد النرويجي أولي سولشاير مدرب مانشستر يونايند بلاعبي فريقه بعد فوز على ليستر سيتي، بهدف نظيفـ، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "كينج باور" في إطار الجولة الـ25 الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال سولشاير في تصريحات عقبالمباراة " ليستر سيتي كان فريقا خطيرا، لكن ديفيد دي خيا قام بالعديد من التصديات الخيالية".
وأضاف " اللاعبون ضحوا بكل شيء لديهم وهم يعرفون أنهم قادرون على تقديم
وعن أداء سانشيز، قال " قدم أداء جيدا على المستوى الدفاعي".
ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 48 نقطة في المركز الخامس بشكل مؤقت ، بينما توقف رصيد ليستر سيتي عند 32 نقطة في المركز الحادي عشر.
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