تركي آل الشيخ بصدد تقديم شكوى ضد الأهلي في الكاف

حصل المستشار تركي ال الشيخ مالك نادي بيراميدز علي أدلة تدين جماهير النادي الأهلي، بعدما قام الجمهور بتوجيه السباب له في مباراة سيمبا التنزاني التي أقيمت مساء أمس، في الجولة الثالثة لدور المجموعات منبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وأشارت المصادر ، لاحتمالية مالك النادي باستخدام هذه الأدلة بتصعيد الأمور ضد جمهور النادي الأهلي بتقديم شكوى ضد النادي، في الاتحاد الأفريقي لكرة
ويذكر أن الكاف كان قد عاقب جمهور الأهلي في وقت سابق بالحرمان من دخول مباراتين مع إيقاف التنفيذ، بالإضافة إلى تغريم النادي ٢٠ ألف دولار أمريكي، على خلفية نفس الأمر في مباراة حوريا الغيني بدوري أبطال أفريقيا وهدد بتغليظ العقوبات في حالة تكرارها.
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