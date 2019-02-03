اونلاين | (بث مباشر) مشاهدة مباراة ريال مدريد وألافيس في الدوري الإسباني (بث مباشر) كورة اون لاين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر (بث مباشر) مشاهدة مباراة ريال مدريد وألافيس في الدوري الإسباني (بث مباشر) كورة اون لاين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

(بث مباشر) مشاهدة مباراة ريال مدريد وألافيس في الدوري الإسباني (بث مباشر) كورة اون لاين

ينقل لكم «الخليج 365 الأليكتوني»، بثًا مباشرًا، لمباراة ريال مدريد الإسباني، نظيره ديبورتيفو ألافيس، مساء اليوم الأحد، فى المباراة التى تجمعهما على ملعب "سانتياجو بيرنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الاسباني "الليجا".

يدخل فريق ريال مدريد مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، وذلك بعد التأهل إلى الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا، بعدما حقق فوزًا على حساب فريق جيرونا بمجموع مبارتي الذهاب والإياب بنتيجة (3-7)، حيث يلاقي الملكي فريق برشلونة في نصف النهائي يوم 27 من الشهر الجاري.

ويحتل اللوس بلانكوس المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة، فبعد أن خاض المكلي 21 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز 12 مباراة، وتعادل في ثلاث، وتلقى ست هزائم، فى المقابل يحتل ألافيس حاليًا المركز الخامس برصيد 34 نقطة.

فيما شهدت القائمة عودة ماريانو دياز، بعد تعافيه من الإصابة.

وتأتي هذه التغييرات التي شهدتها قائمة الملكي، لإراحة بعض عناصر الفريق، قبل مباراة الكلاسيكو أمام الغريم برشلونة، الأربعاء المقبل، في ذهاب نصف نهائي كأس الملك.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: نافاس، كورتوا، ألتوبي.

خط الدفاع: راموس، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولا، ريجيلون، خافي سانشيز.

خط الوسط: مودريتش، كاسيميرو، يورينتي، أسينسيو، إيسكو، وسيبايوس.

خط الهجوم: ماريانو دياز، بنزيما، بيل، فاسكيز، وفينيسيوس جونيور.

ومن المتوقع أن يدخل ريال مدريد بقيادة سولاري المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: مارسيلو - سيرخيو راموس - ناتشو - ألفارو أودريوزولا

الوسط: داني سيبايوس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو

ويمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس بث مباشر HD اليوم الأحد في الدوري الإسباني لكرة القدم فمن المقرر أن تقام المباراة في تمام التاسعة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة وفي تمام العاشرة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة وفي تمام الحادي عشر وخمسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت أبوظبي وفي تمام السابعة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت غرنيتش GMT وان مشاهدة مباراة ريال مريد وديبورتيفو ألافيس بث مباشر اليوم من الأمور الهامة التي يبحث عنها الجماهير عبر مواقع الانترنت والتي ستنقل عبر قنوات بي إن سبورت القطرية beIN SPORTS HD 3 الرياضية الناقل الحصري للدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

(بث مباشر) مشاهدة مباراة ريال مدريد وألافيس في الدوري الإسباني (بث مباشر) كورة اون لاين

