اونلاين | مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم بث مباشر| مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس اليوم الأحد 3 - 2 2019 كول كورة - كورة لايف

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تقدم "الخليج 365" خدمة البث المباشر، في إطار الخدمات التي تقدمها لمتابعي وعشاق كرة القدم لمشاهدة مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس، اليوم الأحد 3 فبراير 2019، وذلك في إطار الجولة الثانية والعشرين ضمن فعاليات بطولة الدوري الإسباني 2018 - 2019.
ويمكن مشاهدة المباراة على قنوات "بي إن سبورت"، الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة على أرضية ملعب سانتياجو بيرنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد.
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