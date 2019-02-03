اونلاين | مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم بث مباشر| مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس اليوم الأحد 3 - 2 2019 كول كورة - كورة لايف

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تقدم "الخليج 365" خدمة البث المباشر، في إطار الخدمات التي تقدمها لمتابعي وعشاق كرة القدم لمشاهدة مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس، اليوم الأحد 3 فبراير 2019، وذلك في إطار الجولة الثانية والعشرين ضمن فعاليات بطولة الدوري الإسباني 2018 - 2019.

ويمكن مشاهدة المباراة على قنوات "بي إن سبورت"، الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة على أرضية ملعب سانتياجو بيرنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد.