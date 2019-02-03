اونلاين | كورة اون لاين مشاهدة مباراة روما ضد ميلان فى الدوري الإيطالي اليوم بث مباشر جودة عالية HD مشاهدة مباراة ميلان اليوم لايف

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يقدم موقع “الخليج 365 الأليكتروني” خدمة البث المباشر، لمباراة روما ضد ميلان فى الدورى الإيطالى

ويترقب عشاق كرة القدم انطلاق مباراة روما أمام نظيره ميلان في قمة مباريات الجولة الـ22 للدوري الإيطالي.

يدخل ميلان المباراة منتشي من التأهل للدور نصف النهائي في بطولة كأس إيطاليا والتفوق على نابولي بهدفين دون رد، ومحتلًا المركز الرابع في الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم «كالتشيو» برصيد 35 نقطة.

فيما يدخل روما المباراة وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية والتحرك نحو المربع الذهبي وترك المركز الخامس الذي يحتله حاليًا برصيد 34 نقطة خلف ميلان، يلا شوت مشاهدة مباراة ميلان وروما بث مباشر.

التشكيل المتوقغ لمباراة روما ضد ميلان

ومن المتوقع أن يبدأ ميلان بتشكيل مكون من: جيانلويجي دوناروما في حراسة المرمى.

وفي الدفاع ريكاردو رودريجيز ،أليسيو رومانيولي ،ماتيو موساكيو ،دافيد كالابريا.

وفي الوسط، لوكاس باكيتا ،تيموي باكايوكو ،فرانك كيسييه.

وفي الهجوم هاكان تشالهانوغلو ،كريشتوف بيونتيك ،سوسو>

وسيكون تشكيل روما كالتالي روبن أولسن في حراسة المرمى.

وفي الدفاع ألكسندر كولاروف، فيدريكو فازيو ،كوستاس مانولاس ،ريك كارسدورب.

وفي الوسط لورينزو بيليجريني، دانييلي دي روسي، ستيفان الشعراوي ، نيكولو زانيولو، باتريك تشيك.

وفي الهجوم إدين دجيكو.

تنطلق مباراة ميلان وروما في الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم، في تمام الـ 21.30 توقيت القاهرة – 22.30 توقيت مكة الكرمة – 19.30 توقيت جرينتش.

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