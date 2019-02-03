اونلاين | بث حي HD مشاهدة مباراة ميلان وروما بث مباشر اليوم الأحد 3 / 2 / 2019

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يلتقي فريقي ميلان وروما ضمن بطولة الدوري الايطالي 2019، الدور الثاني، بعد الهزيمة التاريخية والخروج المخذي لفريق روما من كأس إيطاليا في اللقاء الماضي ضد نادي الفيولا، والهزيمة بسباعية، يأمل الفريق في إعادة التوازن أمام المنتشي نادي ميلان في مواجهة هامة للغاية، فهل نيجح الأخير بحصد كامل النقاط من علي ملعب المنافس، لمواصلة الإنتصارات الهامة، أم سيكون لنادي روما إستفاقة من جديد بعد كارثة الفيولا الأخيرة.

تنطلق المواجهة بين فريقي ميلان وروما في تمام الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 21:30 بتوقيت القاهرة.

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مشاهدة مباراة ميلان وروما مباشر

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