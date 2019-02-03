اونلاين | يلا شوت الجديد | مشاهدة مباراة ريال مدريد وديبورتيفو الافيس بث مباشر بدون تقطيع اليوم الاحد 3/2/2019 رابط اون لاين ماتش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت الجديد | مشاهدة مباراة ريال مدريد وديبورتيفو الافيس بث مباشر بدون تقطيع اليوم الاحد 3/2/2019 رابط اون لاين ماتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لكن قام جارسيا باعتراض طريق الريال لذا فإنه من المؤكد سنرى الليلة رد اعتبار لفريق ريال مدريد وستكون النتيجة ضخمه ومليئة بالأهداف التى ستسكن شباك ألافيس نظرا لتواجده خارج دياره وحرمانه من العدد الكبير من جماهيره التى كانت متواجده فى المباراة الماضية بينهم لكن على الرغم من كل ذلك فإنه لا يمكن إئتمان فريق ديبورتيفو ألافيس مطلقا لأنه هذا الموسم فى قوة غير طبيعية فهو يحل سادسا فى الوقت الحالى قبل بداية المباراة برصيد 32 نقطة متعادلا مع خيتافى الذى يتواجد فى المركز الخامس بنفس عدد النقاط لكن فى حالة فوزهم الليلة سيكونوا فى المركز الخامس.

لذا فإنهم سيكونوا فى هذه المباراة بحماسة شديدة تجعلهم يشعرون الفوز قبل بداية المباارة لكن الخطر الشديد يكمن فى ملعب المباراة وجماهيره التى تساند ريال مدريد لكن الفريق الإسبانى سيخاطر من أجل إمتلاك المركز الخامس فمن حسن حظه أنه لديه طريقتان من أجل التواجد فى المركز الخامس الأولى وهي المعروفة عن طريق الفوز على ريال مدريد وهذا أمرا صعبا لكن الأخرى قد تكون صعبة لكنها ممكنة بنسبة كبيرة وهي عن طريق التعادل أمام ريال مدريد وإمتلاك نقطة واحدة تجعله متفوقا على خيتافى بفارق تلك النقطة.

موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس

سيكون توقيت مشاهدة مباراة الريال وألافيس اليوم الأحد "3/2/2019" فى تمام الساعة "21:45" العاشرة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة وبتوقيت السعودية فى تمام الساعة "22:45" الحادية عشر إلا ربع مساءا.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وألافيس