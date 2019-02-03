اونلاين | الأن مباشر HD يلا شوت حصري | مباراة ريال مدريد مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد والافيس مباشر اليوم

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يستضيف فريق ريال مدريد الإسباني، نظيره ديبورتيفو ألافيس، مساء اليوم الأحد، فى المباراة التى تجمعهما على ملعب "سانتياجو بيرنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الاسباني "لا ليجا".

موعد مباراة ريال مدريد ضد ألافيس والقنوات الناقلة

يلعب ريال مدريد ضد ألفيس في تمام العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة على قناة beIN SPORTS HD 3.

ريال مدريد يواجه ألافيس بمعنويات مرتفعة

يدخل فريق ريال مدريد مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، وذلك بعد التأهل إلى الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا، بعدما حقق فوزًا على حساب فريق جيرونا بمجموع مبارتي الذهاب والإياب بنتيجة (3-7)، حيث يلاقي الملكي فريق برشلونة في نصف النهائي يوم 27 من الشهر الجاري.

ويحتل اللوس بلانكوس المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة، فبعد أن خاض المكلي 21 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز 12 مباراة، وتعادل في ثلاث، وتلقى ست هزائم، فى المقابل يحتل ألافيس حاليًا المركز الخامس برصيد 34 نقطة.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة ضد ألافيس

ومن المتوقع أن يدخل ريال مدريد بقيادة سولاري المباراة بالتشكيل التالي ..

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: مارسيلو - سيرخيو راموس - ناتشو - ألفارو أودريوزولا

الوسط: داني سيبايوس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو