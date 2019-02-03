رياضة | دي خيا يكرر رقماً قياسياً في البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دي خيا يكرر رقماً قياسياً في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية بأن الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي كرر إنجازًا غاب عنه منذ 5 سنوات تقريبًا.

وأفادت شبكة سكواكا للإحصائيات أنه لأول مرة منذ 2014 يحافد دي خيا على نظافة شباكه في 3 مباريات متتالية خارج أولد ترافورد،حيث تمكن من الحفاظ على نظافة شباكه بعد فوز اليونايتد على ليستر سيتي اليوم بهدف نظيف في الأسبوع الـ25 من البريميرليج.

وأشارت سكواكا إلى أن دي خيا حافظ على نظافة شباكه أمام نيوكاسل وتوتنهام وليستر سيتي.

ويعد مانشستر يونايتد منذ تعيين أولي جونار سولشاير مدرباً للفريق أكثر فريق تحقيقاً للنقاط في البريميرليج أكثر بـ 4 نقاط من أي فريق آخر (22 نقطة من 7 انتصارات وتعادل وحيد وبدون أي خسارة).