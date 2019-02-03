رياضة | نافاس على رادار أرسنال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نافاس على رادار أرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد يستعد للرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وأفاد موقع دون بالون الإسباني بأن نافاس استقر على الرحيل عن ريال مدريد بعد استبعاده من حسابات سولاري المدير الفني للفريق وابتعاده عن التشكيلة الإساسية للميرينجي.



وذكر دون بالون أن نافاس لم يحصل على عرض مميز للرحيل في الميركاتو الشتوي ولكنه تلقى في الأيام الأخيرة من الميركاتو عرضاً من آرسنال الإنجليزي.



وأكد الموقع الإسباني أن آرسنال يستعد لتقديم عرضاً مميزاً للحارس نافاس للتعاقد معه في الصيف المقبل خاصة بعدما اتخذ بيتر تشيك قراراً بالاعتزال.