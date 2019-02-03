رياضة | ننشر نتائج دوري مراكز الشباب بمحافظة بني سويف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر نتائج دوري مراكز الشباب بمحافظة بني سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت مواجهات دوري مراكز الشباب بمحافظة بني سويف، والتي أقيمت اليوم، عن فوز فريق مركز شباب بلفيا على مركز شباب أهوه بنتيجة 1/3 على ملعب مركز شباب باروط.

فيما اكتسح فريق مركز شباب مدينة ناصر نظيره مركز شباب بهبشين بثلاثية نظيفة ملعب مركز شباب مدينة ناصر .

كما شهدت الجولة فوز فريق مركز شباب ميدوم على مركز شباب اهناسيا الخضراء بنتيجة 2/3 على ملعب مركز شباب المدينة شرق النيل، وفوز فريق مركز شباب الشناوية على مركز شباب ابشنا بنتيجة 0/3 على ملعب مركز شباب مدينة ناصر.

وأكثر المباريات إثارة كانت فوز فريق مركز شباب باروط على مركز شباب العبور بنتيجة 2/3 على ملعب مركز شباب المدينة شرق النيل.