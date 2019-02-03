رياضة | أهداف مباراة - النجم الساحلي 0 × 1 الصفاقسي | الكونفيدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - النجم الساحلي 0 × 1 الصفاقسي | الكونفيدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدوري الإنجليزي الممتاز ليستر سيتي 0 x

16:05 1 مانشستر يونايتد مانشستر سيتي 3 x

18:30 1 آرسنال الدوري الإسباني الدرجة الأولى فياريال 2 x

13:00 2 إسبانيول ريال بيتيس 1 x

17:15 0 أتلتيكو مدريد ريال مدريد - x

21:45 - ديبورتيفو ألافيس الدوري الإيطالي أودينيزي 1 x

16:00 1 فيورنتينا انتر ميلان 0 x

19:00 1 بولونيا روما - x

21:30 - ميلان الدوري الألماني شتوتجارت 0 x

19:00 1 فرايبورج الدوري الفرنسي ليون - x

22:00 - باريس سان جيرمان دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الفيصلي 1 x

14:40 2 الحزم أحد 2 x

19:15 0 الإتفاق الدوري المصري الممتاز طلائع الجيش 0 x

18:00 0 سموحة كأس الكونفيدرالية الأفريقية 2019 أوثو دويو - الكونجو 1 x

15:00 0 نهضة بركان - المغرب جورماهيا - كينيا 4 x

15:00 2 الزمالك - مصر النجم الساحلي - تونس 0 x

18:00 1 النادي الصفاقسي - تونس الهلال - السودان 1 x

18:00 0 أشانتي كوتوكو - غانا حسنية أكادير - المغرب - x

21:00 - الرجاء الرياضي - المغرب نصر حسين داي - الجزائر - x

21:00 - بيترو أتلتيكو - أنغولا

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