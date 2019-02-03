رياضة | بالفيديو.. لهيطة يكشف موعد ظهور القميص الجديد للفراعنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالفيديو.. لهيطة يكشف موعد ظهور القميص الجديد للفراعنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني، أن المعسكر القادم للمنتخب الوطني، خلال الفترة بين 18 حتى 26 مارس، سيشهد ظهور القميص الجديد للمنتخب.

وأكد إيهاب لهيطة في فيديو نشره الاتحاد المصري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل "الفيس بوك"، إن اتحاد الكرة نجح في التعاقد مع شركة بوما العالمية للملابس الرياضية لمدة 4 سنوات تبدأ من العام حالي حتى كأس العالم القادم 2022.

وأوضح لهيطة أن التعاقدات مع شركات الملابس تبدأ من كأس العالم حتى الدورة المقبلة من المونديال.

وكان المنتخب النيجيري، وافق على مواجهة المنتخب الوطني، وديًا نهاية شهر مارس المقبل، استعدادًا للبطولة القارية والمقرر إقامتها منتصف العام الجاري.

ويستعد الفراعنة لمواجهة النيجر، مارس المقبل ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات للتصفيات المؤهلة للأمم الإفريقية.