رياضة | سولسكاير يُعيد مانشستر يونايتد لليالي فيرجسون السعيدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولسكاير يُعيد مانشستر يونايتد لليالي فيرجسون السعيدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق مانشستر يوناتيد على ليستر سيتي بهدف لمثله مساء الأحد ويأتي ذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز.

وربح مانشستر يونايتد 5 مباريات متتالية خارج ملعبه في جميع البطولات لأول مرة منذ أكتوبر 2012 تحت قيادة السير أليكس فيرجسون.

‏ويعتبر مانشستر يونايتد هو الأكثر حصداً للنقاط في الدوري الممتاز منذ تعيين أولي غونار سولسكاير (22 نقطة - فاز 7 وتعادل 1 وخسر 0).

وتمكن ماركوس راشفورد لاعب نادي مانشستر يونايتد من تسجيل هدفاً رائعاً في شباك ليستر سيتي خلال الدقيقة 9 من عمر اللقاء الذي يجمعهما ضمن منافسات الدوري الانجليزي.

أصبح ‏ماركوس راشفورد (21 سنة + 95 يوم) هو ثاني أصغر لاعب يصل لرقم 100 مباراة مع مانشستر يونايتد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد رايان جيجز (21 سنة + 74 يوم).

وشارك ‏ماركوس راشفورد مع مانشستر يونايتد بالبريميرليج في 100 مباراة حيث سجل 25 هدفاً وصنع لزملائه 15 هدفاً.