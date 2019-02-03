رياضة | أوليتش.. عاد من الاعتزال بعد 4 سنوات للتلاعب بجنش والزمالك في الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوليتش.. عاد من الاعتزال بعد 4 سنوات للتلاعب بجنش والزمالك في الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل نادي الزمالك بداية سيئة في دور المجموعات من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي وذلك بعد السقوط أمام جور ماهيا بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأولى، مساء اليوم الأحد.

وجاءت رباعية جور ماهيا في شباك الزمالك عن طريق كل من؛ توسينجي "3 أهداف" ودينيس أوليتش "هدف" بينما ثنائية القلعة البيضاء سجلها إبراهيم حسن خلال الدقيقتين "7و44".

وتلقت شباك جنش هدفاً مميزاً من اللاعب الكيني دينيس أوليتش صاحب الجسم الممتلئ الذي تلاعب بحارس الزمالك وأحرز الهدف الرابع خلال الدقيقة 92 في أبرز لقطات المباراة.

ويعتبر أوليتش البالغ من العمر 34 من أبرز لاعبي جور ماهيا، ويملك مسيرة قوية حيث لعب في صفوف أندية منذ عام 2003 مع العربي القطري ونانت الفرنسي وأوكسير وأجاكسيو والنصر الإماراتي ودبي.

واعتزل اللعب كرة القدم منذ يوليو 2015 وعاد مجددا لملاعب كرة القدم عبر بوابة جور ماهيا الكيني بعد أن وقع معه لمدة عامين ليصبح لاعب كرة القدم الأعلى أجراً في البلاد مقابل رسم قدره 350.000.

ويملك أوليتش مسيرة دولية جيدة مع منتخب كينيا حيث لعب معه 66 مباراة وسجل 34 هدفاً، ولعب مع نانت وأوكسير وأجاكسيو 294 مباراة وسجل 44 هدفاً وصنع 33 هدفاً.