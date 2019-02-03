شكرا لقرائتكم خبر عن مونبلييه يتعادل مع نيم في الدوري الفرنسي والان مع التفاصيل
الخليج 365- خيم التعادل 1/1 على المباراة التي جمعت نيم بضيفه مونبلييه، اليوم الأحد، في الجولة 23 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وتقدم نيم بهدف سجله لويك لاندري في الدقيقة الثانية، وتعادل أندي ديلورت لمونبلييه في الدقيقة 74.
ورفع نيم رصيده إلى 30 نقطة في المركز 11، كما رفع مونبلييه رصيده إلى 36 نقطة في المركز الخامس.
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