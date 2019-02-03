شكرا لقرائتكم خبر عن أوجسبورج يعود للانتصارات في البوندسليجا والان مع التفاصيل

الخليج 365- حقق أوجسبورج انتصاره الأول منذ أكثر من 3 أشهر ونصف، في بطولة الدوري الألماني، عقب فوزه المستحق 3 / صفر على ضيفه ماينز، اليوم الأحد، في المرحلة 20 للمسابقة.

وارتفع رصيد أوجسبورج إلى 18 نقطة، ليعزز موقعه في المركز 15 بترتيب المسابقة (الرابع من القاع)، وينعش آماله في البقاء، في حين تجمد رصيد ماينز، الذي تلقى خسارته السابعة في المسابقة هذا الموسم، عند 27 نقطة في المركز 11.

ويدين أوجسبورج بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه الأيسلندي ألفريد فينبوجاسون، الذي أحرز ثلاثية.

وسجل فينبوجاسون الهدفين الأول والثاني من ركلتي جزاء في الدقيقتين الثامنة و34، فيما أحرز الهدف الثالث في الدقيقة 54.

ويرجع آخر فوز لأوجسبورج في المسابقة قبل لقاء اليوم إلى 27 أكتوبر الماضي، حينما تغلب 2 / 1 على مضيفه هانوفر.