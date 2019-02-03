شكرا لقرائتكم خبر عن أتلتيكو مدريد يسقط في فخ الهزيمة أمام بيتيس في الليجا والان مع التفاصيل

الخليج 365- تلقى فريق أتلتيكو مدريدالخسارة أمام نظيره ريال بيتيس بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم في الجولة 22 من الدوري الاسباني لكرة القدم.

سجل هدف ريال بيتيس الوحيد في المباراة اللاعب سيرخيو كاناليس من ضربة جزاء في الدقيقة 65.

ارتفع رصيد ريال بيتيس للنقطة 32 في المركز السابع بينما توقف رصيد أتلتيكو مدريد عند النقطة 44 في المركز الثاني.