شكرا لقرائتكم خبر عن سولسكاير يعادل رقم فيرجسون مع اليونايتد في 2012 والان مع التفاصيل

الخليج 365- خطف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي فوزا ثمينا من فريق ليستر سيتي بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري.

سجل هدف اليونايتد الوحيد اللاعب ماركوس راشفورد في الدقيقة التاسعة من زمن الشوط الأول.

ذكر موقع سكواكا المتخصص في الاحصائيات، أن مانشستر يونايتد حقق 5 إنتصارات على التوالي خارج أرضية ميدانه في البريميرليج وهو رقم قياسي للشياطين الحمر.

واشار الموقع، إلى أن آخر مرة حقق فيها اليونايتد 5 انتصارات على التوالي كانت في عام 2012 مع المدرب السابق الأسطورة السير أليكس فيرجسون.